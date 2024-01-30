Kızılcık Şerbeti Mustafa'nın inanılmaz değişimi! "Playboy zamanları..." Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Mustafa karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Emrah Altıntoprak'ın eski hali gündem oldu. Ünlü oyuncuyu sakalsız görenler, tanımakta zorlandı.

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1 Ocak 1984 doğumlu Emrah Altıntoprak, Bilgi Üniversitesi Sahne ve Performans Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

Kariyerine tiyatro sahneleriyle adım atan Altıntoprak, , Bir Başkadır, Menajerimi Ara, Ayak İşleri, Masumlar Apartmanı gibi film ve dizilerde oynadı.

Ünlü oyuncu Emrah Altıntoprak, asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti dizisiyle yaptı.

Mustafa karakterini canlandıran oyuncu, seyircilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Baby face Mustafa

Hakkındaki bilgileri araştıranlar, eski hali karşısında ise şaşkınlık yaşıyor.

Şimdilerde sakallı haliyle ekranda olan Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı, sinek kaydı haliyle görenleri şaşırttı.

Ünlü oyuncuyu sakalsız görenler, beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte Emrah Altıntoprak'ın eski hali...