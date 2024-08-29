Editör: Yağmur Dinç
Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, iki sezonu geride bıraktı.
Yayınlandığı her bölümüyle reyting rekoru kıran Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için geri sayım başladı.
Kızılcık Şerbeti 3. sezonu merakla beklenirken, resmi X hesabından paylaşım yapıldı.
"Günün güzel haberi, biz sete çıktıık! #KızılcıkŞerbeti yeni sezonuyla yakında @showtv ’de sizlerle." notlu paylaşımda Kıvılcım karakteri yer aldı.
KIVILCIM ALMANYA'DA MI
Sosyal medya kullanıcıları, sette poz veren Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterine odaklandı.
Kıvılcım'ın alyanssız olması Ömer ile ayrılığını doğrularken, hastanedeki Almanca yazılar dikkat çekti.
Kullanıcılar, "Alev Almanya'da doğurdu, Kıvılcım da yanına gitti" yorumunda bulundu.