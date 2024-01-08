Kızılcık Şerbeti seyircisi yıkılacak! Final geliyor... Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihi belli oldu. Yapımcı Faruk Turgut, dizinin olası 3. sezonu hakkında konuştu.

ensonhaber.com

Show TV'de iki sezondur büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti, her bölümde tansiyonu yükseltiyor.

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğul gibi isimlerin yer aldığı dizi, seküler-muhafazakar çatışmasıyla dikkatleri çekiyor.

Dizide laik ve dini duygulara hitap eden birçok nokta yer alırken, seyirciler de ekrana kilitleniyor.

İkinci sezonu reyting rekoru kıran Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti merak ediliyor.

Final yapacak mı, 3. sezon olacak mı gibi sorulara ilişkin yanıt yapımcıdan geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin olası 3. sezonu hakkında konuştu. Turgut, sezon finali bölümünü de açıkladı.

Sezon finali yaklaşıyor

Kızılcık Şerbeti ikinci sezon finalinin 65. bölümde yapılması bekleniyor.

Yapımcı Faruk Turgut, "Bu sezonun sonun kadar 65 bölüm falan olur, sonrasına bakacağız. Senaryonun aynı etkide devam etmesi, kanalın bu konudaki belirleyici tavrı, benim o işe bakış açımın hangi boyutta şekilleneceği ve oyuncuların tavrı önemli." dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti ile ilgili sezon sonunda senaristler ve kanalla birlikte ne yapılması gerektiğine karar verecek.