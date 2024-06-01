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Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı: Kıyamet kopuyor! Görkem ve Ömer son nefesini verecek

Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı: Kıyamet kopuyor! Görkem ve Ömer son nefesini verecek Cuma günlerinin değişmeyen galibi Kızılcık Şerbeti, sezon finali fragmanını yayınladı. Görkem ve Ömer ilişkisini herkes öğreniyor. Fatih, Görkem ve Ömer'in sonunu getirecek. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...