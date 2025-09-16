Kızılcık Şerbeti yasaklandı mı, final mi yapacak? Yapım şirketi açıkladı

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ilk bölümü, geçtiğimiz cuma yayınlandı.

Dizidde Firaz ile Doğa karakterlerinin yakınlaşması, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Akabinde gelen şikayetler üzerine RTÜK inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisiyle ilgili, “Aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup, gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İzleyiciler ise sürece dair araştırmaya başlarken dizinin akıbeti merak konusu oldu.

Peki; Kızılcık Şerbeti bitecek mi, yayından kaldırılacak mı? İşte yanıtı...

KIZILCIK ŞERBETİ AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Gold Film'den RTÜK'ün incelemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız" dedi.

Açıklamanın devamında ise, dizinin aile kurumuna veya toplumun değerlerine yönelik herhangi bir saldırı içerdiği iddiaları reddedilerek şu görüşlere yer verildi: