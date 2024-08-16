Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 3. sezon tarihi belli mi?

Show TV ekranlarının popüler dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla yakında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.
Reytinglerde üst sıralarda yer alan Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran günü ekrana gelen 66. bölümü ile sezon finali yapmıştı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi son günlerde merak edilmeye başladı.
Dizinin hayranları 3. sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?
Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman başlayacak?
Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi henüz bilinmiyor. Resmi açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz...