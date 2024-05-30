Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık sinyalleri! Tanıdıklarınızı unutun... Kızılcık Şerbeti tüm heyecanıyla devam ederken, sezon finalinde ayrılık ihtimalleri gündemde...

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Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finaline yaklaşıyor...

Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı dizi, reytinglerde başarı yakalıyor.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı ‘Kızılcık Şerbeti’nde Ünallar arasındaki nabız yükselirken, sezon sonu veda sinyalleri de geldi.

Kızılcık'ta ayrılık

Yayınlanan son fragmanda, Alev’in rahatsızlanması sonucu onu hastaneye götüren Abdullah, Pembe’ye yakalanmaktan kıl payı kurtulur.

Kıvılcım’ın doğum günü partisinde bir araya gelen Nursema ve Rüzgar, birbirlerini ne kadar özlediklerini fark ederler.

Görkem’den intikam almaya ant içen Nilay’ın ayağına bunu yapması için büyük bir fırsat gelir.

Fragmanı izleyenler, sezon finalinde Rüzgar'ın ayrılacağı yorumunda bulunurken, Alev'in ise doğumda hayatını kaybedebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Neler olacağı ise yeni bölümlerle netleşecek.