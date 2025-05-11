Kızılcık Şerbeti'nde ayrılık: Sonu kötü bitiyor...

Yağmur Uçar

100. bölümü ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, yine izleyicileri ekrana kilitledi.

Son bölümde, Nursema elinden geleni ardına koymadı ve Işıl'a büyük bir darbe vurdu.

Kıvılcım ve Ömer ise Sönmez Hanım'ın huzurevi isteklerini yerine getirdi.

Doğa ve Fatih'in arayı düzelttiği bölümden beklenmedik bir fragman geldi.

VEDA EDİYOR

3. sezon finaline gün sayan dizi, yine bir kadro değişikliği yaşayacak.

Fragmana göre; Metehan'ın bıçaklanması ve durumunun kritik olması bütün aileyi yıkacak.

Metehan karakterini canlandıran Rahimcan Kapkap ise bu sahne ile diziye veda edecek.