Kızılcık Şerbeti'nde Nilay ölecek mi, diziden çıktı mı? Sonu Görkem gibi...

Haber Merkezi

Show TV'nin 3 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti, bir sezon finali daha yapmaya hazırlanıyor.

30 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölüm, merakla bekleniyor.

İzleyiciler, gelen son fragman ile neye uğradığını şaşırdı.

Kızılcık Şerbeti 3. sezon finali 2. fragmanında olanlar oldu.

MUSTAFA'NIN KATLİAMI

Mustafa tüm aile bireyleri toplantıdayken annesinin intikamını almaya karar verir.

Mustafa’nın eline silah aldığı gören Nilay, herkesi uyarmak isterken evin balkonundan aşağıdaki çakıl taşlarının üzerine düşecek.

Mustafa o sırada salona giderek, Işıl’ı vuracak. Fatih, Mustafa’yı durdurmak isterken vurularak yararlanır. Kıvılcım ise yaşanılan gerilim dolu anlara dayanamaz ve fenalaşır.

Son sahnede ise Mustafa en sonunda babası Abdullah Bey’in başına silah dayayarak “ Hepsi senin yüzünden” diyecek.

NİLAY ÖLECEK Mİ

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sezon finaline ilişkin sızan bilgilerde Nilay karakterine dair doğrudan bir ölüm sahnesi yer almıyor.

Bu nedenle Nilay’ın dizideki akıbeti, tamamen 30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan sezon finalinde belli olacak.