Yağmur Dinç

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle nefes kesti.

82.bölümde yılbaşı yemeğini ateşe veren Görkem, kendi dahil 4 kişinin ölümüne sebep oldu.

Merakla beklenen fragman ise nihayet geldi.

Dizide kimin ölüp kimin kurtulduğunu öğrenmek isteyenler, fragman karşısında şoke oldu.

NİLAY ÖLECEK Mİ

Yangından ağır yaralı çıkan isimlerden biri de Nilay oldu. Hastaneden gelen bir telefonla aile yerle bir oldu. Annesinin "Doyamadım kızıma, gitti" feryatları, "Nilay ölecek mi" sorusunu gündeme getirdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorgulanıyor.

Cevabı ise 10 Ocak Cuma günü netleşecek.