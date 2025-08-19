Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon sürprizi: İşte Kıvılcım ve Ömer'in bebeği...

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen yeni sezonun yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli oturacak.

Dizinin çekimleri 23 Ağustos’ta başlayacak ve yeni bölümler eylül ayında seyirciyle buluşacak.

KIVILCIM VE ÖMER'İN OĞLU

Yeni sezon, zaman atlamasıyla başlayacak ve hikâyeye yeni bir heyecan katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aile içindeki ilişkiler daha da derinleşirken, diziye yeni bir bebek karakteri dahil olacak.

Bu gelişme, hem aile dengelerini hem de karakterlerin hayatını etkileyecek önemli bir kırılma noktası yaratacak.