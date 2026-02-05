Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer: “Yağız” geliyor…

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nde taşlar yerinden oynuyor! İzleyiciyi her bölüm şaşırtmayı başaran dizinin kadrosuna, hikayeye taze bir soluk getirecek olan "Yağız" karakteri katılıyor.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 18:23
  • Kızılcık Şerbeti dizisine "Yağız" karakteri katılıyor.
  • Gökberk Yıldırım, bu rolüyle Show TV ekranlarında yer alacak.
  • İzleyiciler, yeni karakterin hikayeye getireceği değişiklikleri merakla bekliyor.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, kadrosuna taze kan eklemeye doymuyor.

Rüzgarlı Tepe dizisindeki performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen ve yıldızı parlayan Gökberk Yıldırım, artık Cuma akşamları Show TV ekranlarında boy gösterecek.

Dizide "Yağız" karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncunun dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gökberk Yıldırım’ın canlandıracağı Yağız, Salkım’ın en yakın arkadaşı Rukiye’nin oğlu olarak karşımıza çıkacak. 

Yeni karakterin, hikayeye nasıl bir soluk getireceği şimdiden merak konusu oldu.

