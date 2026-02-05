Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer: “Yağız” geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, kadrosuna taze kan eklemeye doymuyor.

Rüzgarlı Tepe dizisindeki performansıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen ve yıldızı parlayan Gökberk Yıldırım, artık Cuma akşamları Show TV ekranlarında boy gösterecek.

Dizide "Yağız" karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncunun dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak konusu.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Gökberk Yıldırım’ın canlandıracağı Yağız, Salkım’ın en yakın arkadaşı Rukiye’nin oğlu olarak karşımıza çıkacak.

Yeni karakterin, hikayeye nasıl bir soluk getireceği şimdiden merak konusu oldu.