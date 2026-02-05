Abone ol: Google News

Survivor'da gerginlik: Bayhan'a pala fırlattı

Survivor'ın yeni bölüm fragmanına Bayhan ve Murat Arkın tartışması damga vurdu.

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 10:55
  • Survivor 2026'da Bayhan ve Murat Arkın arasında tartışma çıktı.
  • Yarışmacılar barakalarına gelen yılanı alırken pala nedeniyle gerginlik yaşandı.
  • Murat Arkın, Bayhan'a palayı fırlatınca tansiyon yükseldi.

Survivor 2026'da tansiyon yine tavan...

 Ünlüler takımının ada hayatının gösterildiği yeni bölüm fragmanında yarışmacıların barakasına yılan geldiği görüldü.

Bayhan palayla yılanı almak isterken Murat Arkın'ın palayı bir türlü vermemesi olay yarattı.

Murat Arkın karanlıkta Bayhan'a palayı fırlatınca tansiyon yükseldi.

Bayhan, Murat Arkın'a 'Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma'  dedi.

İşte, o anlar...

