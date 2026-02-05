Survivor'da gerginlik: Bayhan'a pala fırlattı

- Survivor 2026'da Bayhan ve Murat Arkın arasında tartışma çıktı.
- Yarışmacılar barakalarına gelen yılanı alırken pala nedeniyle gerginlik yaşandı.
- Murat Arkın, Bayhan'a palayı fırlatınca tansiyon yükseldi.
Survivor 2026'da tansiyon yine tavan...
Ünlüler takımının ada hayatının gösterildiği yeni bölüm fragmanında yarışmacıların barakasına yılan geldiği görüldü.
Bayhan palayla yılanı almak isterken Murat Arkın'ın palayı bir türlü vermemesi olay yarattı.
Murat Arkın karanlıkta Bayhan'a palayı fırlatınca tansiyon yükseldi.
Bayhan, Murat Arkın'a 'Sakin ol. Biz görüyoruz burada. Küfürlü konuşma. Ağzını bozma' dedi.
İşte, o anlar...