Müge Anlı'dan "Yakamızdan düşün" isyanı! Gözler o isimde...

Özel hayatını her zaman gözlerden uzak yaşayan Müge Anlı, bu kez isyan etti.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ, ünlü sunucu hakkında açıklamalarda bulundu.

YouTube'da bir yayına katılan eski eş Akdağ'ın şu ifadeleri dikkat çekti:

"Müge Anlı hem bana hem de gücüme aşık oldu. İlk eşimden boşanma sebebim Müge'ye aşık olmamdı. Ben olmasaydım bugünkü Müge Anlı olmazdı." dedi.

"YAKAMIZDAN DÜŞÜN"

Müge Anlı ise ATV'deki yayınında isim vermeden hakkında yapılan haberlere isyan etti.

Başarılı televizyoncu şu ifadeleri kullanarak sitem etti:

"Bu sosyal medya nedir ya? Herkes hakkında her şeyi yazıyorlar ve söylüyorlar. İşini çok iyi yapan internette meslektaşlarım var onları ayrı tutuyorum. Hayatımda tanımadığım insanlar sevgilim oluyor, konuşmamışım... Abuk sabuk şeyler yazıyorsunuz, ne özel hayatımız kaldı, ne çoluğumuz çocuğumuz kaldı. Bu böyle olmaz ki..."

Anlı devamında "Biz ne yapacağız? Ne çoluğumuz kaldı ne çocuğumuz hayatımızda görmediğimiz insanlar. Yakamızdan düşün! Bunları adam yerine koyup muhatap almak istemiyorum. Yakınlarımızı üzüyorlar" diyerek isyan etti.