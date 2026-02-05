Zehra Güneş'in ilginç terlikleri gündem oldu! Açıklama yaptı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vakıfbank'ın yıldızı ve Filenin Sultanı Zehra Güneş, kariyeri kadar özel hayatıyla da takip ediliyor.

Başarılı voleybolcunun milyonlarca takipçisi hayatına dair detayları gündeme taşıyor.

Son olarak, takım otobüsünün önünde çekilen görüntüler dikkat çekti.

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in takipçilerine ilginç gelen pembe terlikleri gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Güneş, bir paylaşım yaptı.

Milli yıldız, giydiği terliklerin antrenman veya maç öncesi rahatlık sağlaması için olduğunu belirtti.

İşte, gündem olan o terlikler...