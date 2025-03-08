Kızılcık Şerbeti'ne figüran ilanı: Ücretler ifşa oldu

Haber Merkezi

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti cuma akşamları rekor kırmaya devam ediyor.

3. sezonuyla da ses getirmeye devam eden dizi her bölümde yaşananlarla izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Nursema-Firaz-İlhami arasında yaşanan aşk üçgeni son bölümdeki nişan sahnesiyle şok etti.

Diziye dair şaşırtan bir iddia daha gün yüzüne çıktı.

İŞTE FİGÜRAN ÜCRETLERİ

Kızılcık Şerbeti için yayınlanan figüran ilanını sosyal medyadan paylaşan izleyiciler 93. bölümde gelecek karakterleri ve alacakları ücretleri ifşaladı.

Dizinin 93. bölümünde figüranlar için 8 ila 10 bin TL bandında bir ücretlendirme yapıldığı öğrenildi.