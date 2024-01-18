Haberler



Medya



Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i bakın kiminle evli! İşte sır gibi sakladığı eşi

Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i bakın kiminle evli! İşte sır gibi sakladığı eşi Oyunculuğu ile şimdilerde dikkat çeken bir isim olan Settar Tanrıöğen, özel hayatını kameralardan uzak yaşıyor. Tanrıöğen'in bekar olduğunu sananlar ise kiminle evli olduğunu duyduğunda şoke oluyor.