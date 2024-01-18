Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Bey'i bakın kiminle evli! İşte sır gibi sakladığı eşi

Bir Demet Tiyatro'da "Saldıray Abi" tiplemesiyle ünlenen Settar Tanrıöğen, Eşkıya, İkinci Bahar, Ödünç Hayat, Baba Candır, Babam Sağolsun gibi yapımlarda rol aldı.
Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterini canlandıran Tanrıöğen, özel hayatıyla da merak ediliyor.
61 yaşındaki ünlü oyuncu, çoğu takipçisi tarafından bekar sanılıyor.
Ancak kendisi 39 yıldır evli...
İşte Settar Tanrıöğen'in eşi
Settar Tanrıöğen'in eşi, 1960 yılında Denizli'de doğan Filiz Tanrıöğen'dir.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Filiz Tanrıöğen, Settar Tanrıöğen ile lise yıllarında tanışmış ve üniversite yıllarında aşka dönüşen bir ilişki yaşamışlardır.
1985 yılında Denizli'de dünyaevine giren çift, uzun yıllar boyunca şehirlerarası bir evliliği sürdürmüştür.
Settar Tanrıöğen'in oyunculuk kariyeriyle birlikte İstanbul'a taşınmalarıyla birlikte, Filiz Tanrıöğen de öğretmenlik kariyerine İstanbul'da devam etmiştir.
Çiftin Eren ve Bora adında iki oğlu var.