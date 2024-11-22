Kızılcık Şerbeti'nin Cansu'sunun asıl mesleği bakın ne çıktı!

Yağmur Dinç

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonu ile adından söz ettiriyor.

Dizi kadrosunda bu sezon dahil olan Cansu karakteri ise, Ömer'in eski aşkını canlandırıyor.

Karakteri hayata geçiren oyuncu ise Semra San.

Kızılcık Şerbeti'nin Cansu'su Semra San, performansıyla gündem olurken hakkındaki detaylar da dikkat çekti.

39 yaşındaki Semra San'ın asıl mesleği ise çok başka çıktı.

ASLINDA ECZACI

Semra San, 23 Aralık 1984 yılında Almanya'nın Speyer eyaletinde doğdu.

Aslen Balıkesir'li olan San, ilkokul, orta okul, lise ve üniversite eğitimlerini de Almanya'da tamamladı.

2001 yılında başladığı Mannheim Üniversitesi Eczacılık bölümünü 2005'te tamamlamış ve mezun oldu.