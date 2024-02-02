Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı! "En laik sensin" Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen'in dekolteli pozları takipçilerinden beğeni alıyor. Siyahlar içinde poz veren genç oyuncu, güzelliğiyle nabız yükseltiyor.

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Adını ilk olarak Hekimoğlu dizisiyle duyuran Selin Türkmen, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde "Çimen" rolünü canlandırıyor.

Hukuk fakültesi mezunu olan ancak oyunculuk kariyerine devam eden Türkmen, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

2000 doğumlu genç oyuncu, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri çekti.

Çimen'den cesur kareler

Instagram'ı aktif kullanan Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen, siyahlar içindeki paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

Dizinin takipçileri, "Laik kadın", "Siyah çok yakışmış", "Kalpten gittik" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o kareler...