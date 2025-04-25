Yağmur Uçar

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, oyuncu kadrosunu genişletti.

Yeni sezonda diziye katılan Defne karakteri, önce Firaz'ın kız arkadaşı olarak göründü ancak şimdilerde Fatih'e göz koydu.

İzleyicilerden beğeni toplayan karakteri ise güzel oyuncu Müge Bayramoğlu canlandırıyor.

Sosyal medyada dikkatleri çeken Bayramoğlu, paylaştığı cesur pozlarla gündemde.

AYNA SEVİYOR

Özellikle ayna karşısına geçmeyi seven ünlü oyuncu, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Aslen Bursalı olan ve “Pis Yedili”, “O Hayat Benim”, “Koca Koca Yalanlar”, “Aşk Zamanı”, “Çıplak” gibi birçok yapımda rol alan Müge Bayramoğlu, Instagram'a damga vuruyor.

İşte o pozlar...