Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı gerçekte bakın kimin sevgilisi! Mesleği şaşırtıcı çıktı...

Yağmur Dinç

1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, oyunculuğa ilk adımını 2018 yılında attı.

"Ağlama Anne" dizisi ile ilk rolünü canlandıran Türkoğlu, asıl çıkışını "Yemin" dizisinde yaşadı.

Ardından "Emanet" dizisinde oynayan Sıla Türkoğlu, performansı ve güzelliği ile öne çıktı.

Şimdilerde 2 sezondur Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol karakterlerinden "Doğa"yı canlandıran ünlü oyuncu, magazin gündeminden düşmüyor.

Sıla Türkoğlu'nun aşk hayatı da şu sıralar hareketli.

İŞTE SILA'NIN SEVGİLİSİ

Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.

Daha önce Mardin'de bir düğünde ortaya çıkan Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız, böylece ilişkilerini duyurmuş oldu.

Ata Ayyıldız’ın bir Influencer Marketing'in kurucusu olduğu biliniyor. Aynı zamanda ünlü bir kahve işletmesi de bulunuyor.