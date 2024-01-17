Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u yeniden doğmuş! İşte 45 kilo öncesi...

Kariyerindeki çıkışını Aynalı Tahir dizisiyle yakalayan Kayra Şenocak, şimdilerde 45 yaşında.
Yağmurdan Sonra, Yarım Elma, Beşinci Boyut, Muhteşem Yüzyıl, İsimsizler, Yürek Çıkmazı gibi yapımlarda rol alan Şenocak, Kızılcık Şerbeti ile gündemde.
Ertuğtul karakterini canlandıran Kayra Şenocak, performansı ve tavırlarıyla seyircilerin övgüsünü kazanıyor.
Kayra Şenocak hakkında detayları merak edenler, yıllar içindeki değişimi karşısında donakalıyor.
Fitleşti
Geçtiğimiz yıl Ayşe Şenocak ile evlenen Kayra Şenocak, bütün hayatını değiştirdi.
Beslenme düzenine ve spora ağırlık veren Şenocak, yaklaşık 45 kiloyu eritti.
Kilolu halinden eser kalmayan ünlü oyuncu, şimdilerde oldukça fit.
Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın eski-yeni hali ise şoke edecek cinsten.
İşte before-after pozu...