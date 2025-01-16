Yağmur Dinç
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'ndeki "Abdullah Bey" karakteri ile beğeni toplayan Settar Tanrıöğen, talihsiz bir kaza geçirmişti.
Beyin kanaması geçiren ve diziden ayrılmak durumunda kalan Tanrıöğen, yaklaşık 1 yıl sonra sağlığına kavuştu.
Şimdilerde ekrana dönme kararı alan ünlü oyuncu, yeni bir dizinin kadrosuna dahil oldu.
KIZIL GONCALAR'IN AZİZ'İ
Kızıl Goncalar'a Saatçi Aziz karakteriyle dahil olan Settar Tanrıöğen, takipçilerini sevindirdi.
Tanrıöğen'in son hali ise dikkat çekti.