Yağmur Dinç

Başrollerinde Barış Kılıç​, Evrim Alasya​, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırvavaç'ın oturduğu Kızılcık Şerbeti​'nin yeni sezonu başladı.

3. sezonu ile birlikte izleyicilerin dikkatini çeken dizinin senaryosuna Ezgi​ adında yeni bir karakter dahil oldu.

İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti'nde Ezgi'nin Instagram hesabına göz atan izleyiciler, beğeni butonuna basmadan geçemedi.

CESUR POZLAR

Duygu Kocabıyık, Ege Üniversitesi'nden mezun oldu.

İstanbul'a taşınarak oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim kariyerine NOW TV ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde oynadığı "Seval" karakteriyle başladı.

Daha sonra "Meksika Açmazı(2023)", "Biricik Sevgilim (2023)", Sayara (2024) adlı filmlerde rol aldı.

Son olarak GAİN platformunda yayınlanan "Dengeler: Biri Olmak" adlı dizide "Gonca" karakterini oynadı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ezgi'si Duygu Kocabıyık'ın cesur pozları...