Kızılcık Şerbeti'nin Hayat Abla'sı sosyal medyaya damga vurdu! İşte gerçek hali...

Yağmur Uçar

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, 3. sezonun sonuna doğru yaklaşıyor.

İlk bölümlerinden beri ilgiyle takip edilen dizi; Evrim Alasya (Kıvılcım), Sıla Türkoğlu (Doğa), Doğukan Güngör ( Fatih), Ahmet Mümtaz Taylan ( Abdullah), Ceren Karakoç (Nursema) gibi isimleri bir araya getiriyor.

Pembe'nin (Sibel Taşçıoğlu) ölümü ile birlikte dizi kadrosunda değişiklikler yaşanırken, ilk sezondan beri Ünal Ailesi'nin hizmetlisi olan "Hayat" merak konusu oldu.

Karakterlerin "Hayat Abla"sı kimdir, gerçek hayatta nasıl birisi sosyal medya ile ortaya çıktı.

İŞTE GERÇEK HAYAT ABLA

Asıl adı Nurhayat olan oyuncu, aktif bir Instagram kullanıcısı.

Yorumlarda birçok beğeni alan ve rolüyle kendini sevdiren isim, üstelik gerçekte de tesettürlü.

İşte bazı paylaşımları...