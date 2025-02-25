Yağmur Uçar

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda "İmam İlhami"yi izleyicilerle buluşturdu.

Şimdilerde Nursema ile sözlenen İlhami'yi oynayan oyuncu ise Fatih Güran oldu.

Başarılı performansı ile dikkatleri çeken Güran'ı mercek altına alan izleyiciler, sosyal medyasına düştü.

İŞTE GERÇEK HAYATI

1993 doğumlu oyuncunun gerçek hayattaki tarzı, dizinin tam tersi çıktı.

Daha önce "Beni Affet" ve "Beni Bırakma" dizilerinde de rol alan Fatih Güran'ın pozlarına, Kızılcık Şerbeti izleyicilerinden yorum yağdı.

İşte o kareler...