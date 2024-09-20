Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si bakın kaç yaşındaymış! "İkinci Alev vakası" Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni dahil olan Şebnem Bozoklu'nun doğum tarihi merak konusu oldu.

Yağmur Dinç

Asıl çıkışını 2008-2010 yılları arasında rol aldığı Canım Ailem dizisinde Meliha karakteriyle yapan Şebnem Bozoklu, kariyerini çizdi.

Galip Derviş, Ulan İstanbul, Şahsiyet, Cebimdeki Yabancı, Babam Çok Değişti be Elbet Bir Gün gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, yeni bir projeye imza attı.

Hayatımın Neşesi'nde başrol alan Şebnem Bozoklu, şimdilerde yeni bir diziyle ekranda.

KIZILCIK'IN MERİ'Sİ

Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Şebnem Bozoklu, Meri (Meryem) karakterini canlandırıyor.

Kıvılcım ve Alev'in kuzeni rolündeki Meri, izleyicilerin dikkatini çekiyor.

Güzelliği ile beğeni toplayan Kızılcık Şerbeti'nin Meri'si Şebnem Bozoklu'nun yaşı ise merak ediliyor.

Yaşını göstermeyen Bozoklu, 2024 itibarıyla 45 yaşında...