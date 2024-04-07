Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Instagram'ı yaktı geçti! 'Ateş ediyorsun' Ünlü oyuncu Ceren Karakoç'un son Instagram pozları dikkat çekti. İşte ünlü oyuncunun beğeni toplayan o pozları...

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Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran oyuncu Ceren Karakoç sosyal medya pozları ile dikkat çekiyor.

39 yaşında olan Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisinde gösterdiği performans ile son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Ceren Karakoç oyunculuk kariyerine ilk kez 2011 yılında yayınlanan 'Beni Affet' isimli dizide rol alarak başladı.

Başarılı oyuncu daha sonra farklı projelerde yer alarak oyunculuk kariyerine devam etti.

Ceren Karakoç son olarak Kızılcık Şerbeti isimli dizide canlandırdığı Nursema karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceren Karakoç'un son Instagram pozları dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Ceren Karakoç'un son Instagram pozları..