Yağmur Dinç

Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor.

İkilinin kariyeri bir yana, çalkantılı aşk hayatı adeta gündemden düşmüyor.

Mesaj ifşaları, kıskançlıklar, ihtiras ve aldatma...

Şoke eden bir açıklama da Simona Guatieri'den geldi.

Şimdilerde Sivasspor'da forma giyen futbolcu Keita Balde'nin eski eşi Guatieri "Keita ile Wanda görüşüyordu. Nara kocamla yatmış. Elimde kamera kayıtları var" dedi.

KANITLARI VAR

Guatieri "Keita ile mayıs 2022'de evlendim. Bir rüyada gibiydim ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin Keita ile birlikte olduğunu söyledi" diyen Guatieri "Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak kanıtlar" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın kendisine Balde ile birlikte Dubai'den fotoğraflar gönderdiğini de söyleyen Guatieri, "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar" dedi.

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