Kolpaçino 4'ün fragmanı yayınlandı! Kolpaçino 4 ne zaman vizyona girecek? İlk olarak 2009 yılında vizyona giren Kolpaçino film serisinin 4. filmi yakında sinemalarda izleyiciyle buluşacak. İşte Kolpaçino 4 filminin fragmanı..

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Ünlü film serisi Kolpaçino'nun 4. filmi için geri sayım başladı. Kolpaçino 4'ün fragmanı yayınlandı.

İlk filmi 2009 yılında vizyona giren Kolpaçino büyük bir izleyici kitlesine sahip.

Kolpaçino 4'ün oyuncu kadrosunda, serinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül yer alıyor.

Ayrıca İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin rol aldığı Kolpaçino 4 filmi 12 Ocak'ta vizyona girecek.

İlk üç filmi 2009, 2011 ve 2016 yılları arasında yayınlanan Kolpaçino 4 için meraklı bekleyiş sürüyor.

Serinin 4. filmi "Kolpaçino 4 4'lük" ismiyle sinemalarda izleyicinin karşısına çıkacak.

İşte Kolpaçino 4 4'lük filminin fragmanı..

Film hakkında

Kolpaçino filminin devam serisi olan "Kolpaçino 4 4'lük", önceki hikayelerde kendisine kazık atan eski dostlarıyla hesaplaşmaya karar veren Özgür’ün hikayesini ele alıyor. Yönetmenliğini Kamil Çetin'in yaptığı filmin senaryosunu Şafak Sezer kaleme aldı..