Koray Avcı’nın o hallerini gören tanıyamadı! Meğer O Ses Türkiye’den çıkmış… Yayınladığı dönemlerde milyonların izlediği O Ses Türkiye’ye Koray Avcı’da katılmış. Görenler Koray Avcı’nın o hallerini tanıyamadı. İşte ünlü şarkıcının gençlik halleri…

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Sokakta paylaştığı akustik performanslarıyla ünlenen Koray Avcı’da O Ses yollarından geçmiş.

Avcı, 2010 yılında Muğla'da üniversite hayatına devam ederken Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran'ın jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı.

Avcı’nın 14 sene önce yarışmaya katıldığı halleri ise görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Koray Avcı’yı hiç böyle görmediniz…

Yarışmaya, beatbox (müzik aleti kullanmadan müzik yapma) yeteneğiyle katılan ve ünlü şarkıcı Volkan Konak taklidiyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Koray Avcı bu performansla, arkadaşı Osman Arslan'la birlikte ikinci tura yükselmişti.

Diğer meslektaşları Aleyna Tilki ve İrem Derici gibi yolu yetenek yarışmasından geçen ünlüler kervanına katılan 34 yaşındaki şarkıcının görüntüleri 14 yıl aradan sonra bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu.