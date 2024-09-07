Köşeyi Dönen Adam filmindeki "Hacı Kızı" bakın kim çıktı 1982 yapımı Türk filmi Köşeyi Dönen Adam'da Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Hacı Kızı Şükran, ünlü oyuncu çıktı. Meral Orhonsay'ın hayat verdiği karakterin son hali ise merak konusu oldu.

Editör: Yağmur Dinç

Yönetmenliğini ve senaristliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği bu film, Türk sinemasının önemli yapıtlarından biri olan Köşeyi Dönen Adam, bu akşam TV'de...

Başrollerinde Kemal Sunal ve Şener Şen’in yer aldığı film, birçok karakteri hafızalara kazıdı.

Fakir ve yalnız bir adam olan Adem'in zenginleşme hikayesini konu alan filmde aşık olduğu Şükran karakteri de dikkat çekti.

Kemal Sunal ile başrolü paylaşan Hacı Kızı Şükran'ın kim olduğu ise ortaya çıktı.

İŞTE SON HALİ

Köşeyi Dönen Adam filminin Hacı Kızı Şükran, Meral Orhonsoy'dan başkası değildi.

1973 yılında Sinema Güzeli seçilen Orhonsay, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Şimdilerde ekranlardan uzak ve 72 yaşında olan oyuncunun son hali ise gündem oldu.