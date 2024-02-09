Kova burcunda yeniay! Eskiye mi aşığız hala yoksa yeniyi mi bekliyoruz? İşte burçlara etkileri 10 Şubat 2024 tarihinde Kova burcunda gerçekleşecek olan yeniay, eskiyi geride bırakmamız için bize yardımcı olacak.

ensonhaber.com

Merhaba herkese..

Ben Astrolog Filiz İnsel.

10 Şubat Cumartesi günü saat 01:59'da gerçekleşecek olan Kova Burcu yeniayı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Normalde, yeniaylar yeni tohumlar ekme, yeni kararlar alma ve hayatımıza yenilikler getirme eğilimindedir. Ancak bu yeni ay biraz gergin ve sarsıcı olabilir.

Yeni ayın doğuşuyla birlikte ufuk çizgisinde Akrep burcu yükseliyor. Akrep'in yönetici gezegeni Mars da Oğlak burcunda, bu da iş ve kariyer hayatında uzun zamandır beklediğimiz hamleleri gerçekleştirmek için uygun bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor.

Neptün'e olumlu bir açı yapan Mars, hayallerimiz için harekete geçmenin vaktinin geldiğini işaret ediyor. İletişim gezegenimiz Merkür, Kova burcunda olduğundan yaratıcı birçok fikir akla gelebilir, bir konu hakkında fikirler üretebiliriz. Ancak Jüpiter ile kare bir açısı var, bu da bizi özgürleşmek isterken abartılı fikirler ve davranışlar sergileme riskiyle karşı karşıya bırakabilir. Keskin kararlar ve cesur adımlar atabiliriz. Hayatımızın bir noktasında bir ilki yaşamamıza sebep olacak bazı gelişmeler aniden ortaya çıkabilir.

Güneş ve Ay Kova burcunda bir araya gelirken, Boğa burcunda seyahat eden Uranüs'e kare bir açı yapacaklar. Uranüs aniliklerin gezegeni olduğundan, fevri kararlar almak sonradan pişmanlık yaratabilir. Bu yeni ay sürecinde sakin kalmak ve ani kararlar almamak, daha önceden aldığımız kararları hayata geçirmek çok faydalı olacaktır.

Genel etkilere göz atalım:

Olumlu etkiler:

Özgürleşme

Yeni bir işe başlama

Şansın dönmesi

Sürprizler

Teknolojik gelişmeler

Halkın önemi

Dijital platformlarda yenilikler ve değişim

Olumsuz etkiler:

Saldırılar

Cinnet olayları

İsyanlar

Sabrın azalması

Siyasette gerginlikler

Beklenmedik grev ve isyanlar

Uçak kazaları

Siber saldırılar

Toprak hareketleri

Şiddet olayları

Toplumsal ayaklanmalar, özellikle sosyal medyada

Elektrik kesintileri

Burçlara etkileri

Koç burcu yükselen Koçlar:

Arkadaş çevrenizde hareketlilikler mevcut. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yeni arkadaşlar edinebilir, var olan arkadaşlarınızla gelecek planları için adımlar atabilirsiniz. Ancak olası gerginliklere dikkat etmek önemlidir. Maddi konularda süprizli bir şekilde para giriş çıkışı olabilir, beklenmedik haber ve gelişmelere hazır olun.

Boğa burcu yükselen Boğalar:

İş hayatınız hareketlenecek ve daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir iş kolunu tercih edebilirsiniz. Farklı yer ve alanlardan iş teklifleri almanız olasıdır. Terfi ve atama bekleyenler için güzel gelişmeler olabilir. Bu süreçte işinizi evinize taşımamaya özen gösterin ve sabrınızı öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Sakin kalmak faydalı olacaktır.

İkizler burcu yükselen İkizler:

Seyahatler, eğitimler, hukuksal konular ve yurt dışı meseleleri gündemde olacaktır. Uzak bir yere seyahat edebilir, yeni bir eğitim programına başlayabilirsiniz. Hukuki süreçleriniz varsa önemli gelişmeler yaşanabilir veya yeni bir hukuksal sürece girebilirsiniz. Yasal sorunlardan kaçının ve seyahatlerinizde eşya kaybına dikkat edin.

Yengeç burcu yükselen Yengeçler:

Size ait olmayan ancak çözüm bulmanız gereken finansal problemler ortaya çıkabilir. Eşiniz, ortağınız veya aile içindeki biri için maddi yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Ayrıca, beklenmedik şekilde para girişi de mümkündür. Harcamalarınıza dikkat etmek önemlidir.

Aslan burcu yükselen Aslanlar:

İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konular ön planda olacaktır. Eşinizle ilgili gündemleriniz olabilir, ancak gerginlikten kaçının ve uzlaşmacı olmaya çalışın. Bekarsanız, arkadaş çevrenizden biriyle yakınlaşma yaşanabilir veya uzakta bir kişiden haber alabilirsiniz. Kariyer değişikliği düşünüyorsanız ani karar vermekten kaçının ve dikkatli olun.

Başak burcu yükselen Başaklar:

Sağlığınızı ilgilendiren konulara dikkat edin ve iş arkadaşlarınızla gerginliklerden uzak durun. Yeni iş bağlantıları kurabilir ve sürpriz iş teklifleri alabilirsiniz. Bedeninizi aşırı yormamaya özen gösterin ve uyku ile beslenmenize dikkat edin.

Terazi burcu yükselen Teraziler:

Aşk konuları ön planda olacak. Yalnızsanız, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız sürpriz haberler alabilir veya planlar yapabilirsiniz. Ancak ilişkiyle ilgili kararlar almadan önce bir süre beklemekte fayda var.

Akrep burcu yükselen Akrepler:

Ev, aile ve yuva ile ilgili konular gündemde olacak. Evinizi tadilattan geçirebilir, yeni eşyalar alabilir veya taşınabilirsiniz. Kiracınız varsa anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Aile içindeki değişikliklere uzlaşmacı bir şekilde yaklaşmak önemlidir.

Yay burcu yükselen Yaylar:

Kısa seyahatler yapabilirsiniz; yakın çevrenizdeki kardeşler ve kuzenlerle iletişimde bazı gelişmeler olabilir. İş konusunda yeni anlaşmalar yapabilirsiniz ve çalışıyorsanız birden fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Bu durum sizi rahatsız edebilir, ancak patron figürleriyle ters düşmemeye özen gösterin. Yeni ayın etkisiyle internet üzerinden bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz, web sitesi veya blog açmaya karar verebilirsiniz. Trafikte dikkatli olun, hızlı araç kullanmak size zarar verebilir.

Oğlak burcu yükselen Oğlaklar:

Finansal konular gündemde olacak ve kazancınızı artırmanın yollarını arayabilirsiniz. Çabanızın sonuç vereceğinden emin olabilirsiniz. Yeni bir teknolojik alet almak isteyebilirsiniz ancak bu planlarınız sırasında beklenmedik harcamalar yapmanız gerekebilir. Eğer nafaka veya miras gibi konular gündemdeyse anlaşmakta zorlanabilir veya beklediğiniz para gecikebilir. Finansal konulara daha fazla dikkat edin.

Kova burcu yükselen Kovalar:

İkili ilişkilerinizde gerginlikten kaçının ve spora başlayabilirsiniz. Kendiniz için küçük değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz ve hayatınızın gidişatıyla ilgili radikal kararlar alabilirsiniz. Ev değiştirmek için çaba gösterebilirsiniz, ancak ailenizle olan ilişkilerinizde gerginlik yaşamamaya dikkat edin. Yenilikleri gerçekleştirirken insanları kırmamaya özen gösterin.

Balık burcu yükselen Balıklar:

Kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyorsanız tam zamanı. Hayatınızda kapanması gereken her konuyu arkada bırakmaya kararlısınız, ancak dikkat edin; etrafınızdaki insanların sırlarını öğrenmek veya gizli düşmanlarınızın varlığını fark etmek mümkün olabilir. İlişkilerde, kardeşler, kuzenler ve komşularla gerginlikler yaşanabilir, bu nedenle dengeli davranmaya çalışın.