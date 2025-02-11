Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisi, yayın macerasına başladı.
Dizide, her şeyiyle çok güçlü ve zirvede olan Kenan Baran’ın yaşadığı acı dolu travmalar ve duygusal çatışmalar aktarılıyor. Bu süreçte Kenan’ın nasıl sürüklediği ve çevresindeki kişilerin geçirdiği büyük değişimler izleyiciye aktarılıyor.
Kral Kaybederse dizisine göz atanlar, hikayenin gerçekliğini de sorguluyor.
Peki; Kral Kaybederse dizisi uyarlama mı, gerçek mi? Kral Kaybederse kimin hikayesi? işte bilgiler...
KRAL KAYBEDERSE UYARLAMA MI
OGM Pictures tarafından yapılan Kral Kaybederse adlı dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden uyarlanarak senaryoya dökülüyor.
KRAL KAYBEDERSE KİMİN HİKAYESİ
Kral Kaybederse kimin hikayesi sorusuna ise kesin bir yanıt bulunmuyor.
Fakat; Gülseren Budayıcıoğlu bu romanı, danışanlarından dinlediği gerçek hayat öykülerinden esinlenerek kaleme alıyor.