Kral Kaybederse'nin yıldızı Halit Ergenç'in asıl mesleği bakın ne çıktı

Yağmur Uçar

Halit Ergenç Star Tv’nin yeni dizisi Kral Kaybederse ile ekranlara geri dönüyor.

11 Şubat Salı akşamı ekranlara gelen Kral Kaybederse dizisinde Kenan Baran karakterinde hayat veren Halit Ergenç yeni imajıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Oyuncu Bergüzar Korel ile evli olan ve 3 çocuk babası Halit Ergenç'in hakkındaki bilgiler ise merak konusu.

Halit Ergenç kaç yaşında, Halit Ergenç nereli, Halit Ergenç ne mezunu gibi sorular arasında dolaşan izleyiciler, asıl mesleğini duyunca şoke oluyor.

Bakın, aslında ne mezunu imiş...

DENİZCİLİK OKUDU

30 Nisan 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Halit Ergenç, aslında Arnavut kökenli bir aileden geliyor.

Babası müzisyen ve oyuncu Mehmet Sait Ergenç, annesi İnci Aliye Yüceışık olarak biliniyor.

Lise döneminde şarkı söylemeye başlayan Ergenç, ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesinde tamamladı.

Yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde başladı. Bu okuldaki eğitimini bırakan Ergenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun oldu.

Üç yıl boyunca Ajda Pekkan ve Leman Sam'a vokalistlik yaptı.