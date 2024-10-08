Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni sezon ne zaman başlıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin büyük beğenisini toplanan tarihi dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin ikinci sezonu için geri sayım başladı.
Geçen sezon ekrana gelen 28. bölümü ile sezon finali yapan dizinin 2. sezonu hakkında aramalar hız kazandı.
Dizinin sevenleri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
Dizi, Kudüs'ü fetheden komutan Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesini ele alıyor. Dizide Selahaddin Eyyubi'yi başarılı oyuncu Uğur Güneş canlandırıyor.
Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı.
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 2. sezonunun 14 Ekim 2024 Pazartesi günü izleyicilerle buluşması bekleniyor.