Kurtlar Vadisi hayranları şokta! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti... Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalı Hüseyin" karakterine hayat veren oyuncu Ergin Duru hayatını kaybetti.

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Oyuncu Ergin Duru geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonrası entübe edilmişti. Ünlü oyuncudan acı haber geldi.

Kurtlar Vadisi dizisinde "Cerrahpaşalı Hüseyin" karakterine hayat veren oyuncu Ergin Duru hayatını kaybetti.

Ergin Duru, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Cerrahpaşalı Hüseyin karakteri ile hafızalarda yer edinmişti.

Ergin Duru'nun ölüm haberini ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

Onur Akay yaptığı açıklamada "Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncu Ergin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi.

Usta oyuncu Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalı Hüseyin karakteriyle adından söz ettirmişti.