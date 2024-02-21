Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkacak haber! Pana Film açıkladı... Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi son günlerde gündemden düşmüyor.

Uzun süredir yeniden çekileceği ve bir dijital platformda yayınlanacağı iddia edilen Kurtlar Vadisi hakkında Pana Film'den bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada yer alan haberlere göre Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle dijital bir platformda yayınlanacağı iddia edildi.

Pana Film, Kurtlar Vadisi'nin dijital bir platformda yeniden başlayacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Pana Film tarafından yapılan açıklamada, Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayacağı ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İşte Pana Film tarafından yapılan o açıklama;