Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan ölüm! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti...

Kurtlar Vadisi dizisinde Kibritçi Cevat rolüyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberini oyuncunun uzun yıllardır menajerliğini üstlenen Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından duyurdu.

Temmuz Karikutal paylaşımında "Menajerliğini yaptığım ve çok şey paylaştığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı bu sabah saatlerinde maalesef kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Şekip Taşpınar, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Kibritçi Cevat karakteri ile hafızalarda yer edinmişti.

Hayranları ve sevenleri sosyal medyada duygusal mesajlar paylaşarak usta oyuncuya veda etti.

Şekip Taşpınar kimdir?

Şekip Taşpınar, 1969 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Taşpınar, sanat hayatına 1988 yılında adım attı.

Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev alarak sahnede güçlü performanslar sergileyen oyuncu, televizyon izleyicisinin hafızasına ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Kibritçi Cevat karakteriyle kazındı.

Bunun yanı sıra Behzat Ç., Karadayı, Cesur Yürek, Arıza, Arka Sokaklar ve Teşkilat gibi pek çok yapımda rol alan Taşpınar, özellikle sert mizacı ve otoriter rolleriyle dikkat çekti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu bilinen usta sanatçı, hem tiyatro hem dizi projeleriyle sanat camiasında saygın bir yere sahipti.