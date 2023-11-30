Kurtlar Vadisi ile Yüzüklerin Efendisi arasındaki bağlantı şok etti! Meğerse Gandalf.. Yüzüklerin Efendisi'nin efsane oyuncularından olan Gandalf'a ses veren ünlünün Kurtlar Vadisi'nin efsanesi çıkması herkesi şaşırtıyor..

ensonhaber.com

Yüzüklerin Efendisi filminde Gandalf'ı seslendiren ismin Kurtlar Vadisi'nin yıldız oyuncusu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Kurtlar Vadisi'nde oynadığı Laz Ziya karakteri ile büyük bir beğeni toplayan ünlü oyuncu İstemi Betil hakkında ortaya çıkan gerçek duyanları şaşırtıyor.

11 Kasım 2011 tarihinde hayatını kaybeden İstemi Betil oyunculuğunun yanısıra başarılı bir seslendirme sanatçısıydı.

İstemi Betil, Kurtlar Vadisi dizisindeki "Laz Ziya" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Pek çok projede seslendirme sanatçısı olarak görev yapan sanatçının ses verdiği karakterler arasında Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf gibi önemli karakterler vardır.

İstemi Betil ayrıca Kirk Douglas ve Anthony Quinn gibi sanatçıları seslendirmiştir.