Kurtlar Vadisi'ndeki "Venezuela" sahnesi gündemde

- Kurtlar Vadisi dizisindeki ABD-Venezuela sahnesi, güncel olaylarla benzerlik gösterdiği için sosyal medyada dikkat çekti.
- ABD, Venezuela'nın kuzeyine hava saldırısı düzenleyip Devlet Başkanı Maduro'yu yakaladı.
- ABD Başkanı Trump, Maduro'nun ve eşinin yurt dışına çıkarıldığını açıkladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Amerika Birleşik Devletleri, 3 Ocak 2026 tarihinde Mutlak Kararlılık Operasyonu kod adıyla, başkent Karakas dahil olmak üzere Venezuela’nın kuzeyindeki birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.
Venezuela devlet başkanı Nicolás Maduro, yakalanarak görevden alındı.
ABD Başkanı Donald Trump, Maduro ve eşi Cilia Flores’in yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
KURTLAR VADİSİ SAHNESİ
Yayınlandığı döneme damga vuran ve etkisi hala devam eden Kurtlar Vadisi dizisindeki Venezuela-Amerika sahnesi, olayların akabinde yeniden gündeme geldi.
BD'nin Venezuela'ya yönelik planlarına değinilen o sahne, günümüzde yaşanan gelişmelerle benzerlik göstermesiyle şaşırttı.