Güzellik kraliçesiydi, rahibe oldu: "Rahibe Eva" beğeniliyor...

21 yaşındaki Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, radikal bir karar aldı ve hayatının yönünü değiştirdi.
Cardoso, modellik kariyerini bırakarak rahibe oldu.
Genç isim, dini hayatı seçmesinin ardından artık "Rahibe Eva" adıyla anılıyor.
İşte, eski ve yeni hali...