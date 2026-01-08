A.B.İ 1. bölüm fragmanı: Doğan ve Çağla'nın ilk karşılaşması...

- ATV'nin yeni dizisi A.B.İ, Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde olduğu dikkat çekici bir yapım olarak yayın hayatına başlıyor.
- Doğan'ın karanlık aile geçmişinden kaçarken karşılaştığı sırlarla dolu hikayeyi anlatan diziden ilk fragman yayınlandı.
- Londra'dan İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğu konu edinen A.B.İ, 13 Ocak Salı günü izleyiciyle buluşacak.
ATV'nin yeni dizisi A.B.İ, yayın hayatı için gün sayıyor.
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapımdan ilk fragman geldi.
Fragmanda, hikayenin derinliği ve karakterlerin güçlü atmosferi yansıdı.
Londra'dan İstanbul'a uzanacak zorlu bir yolculuğu ekrana getirecek A.B.İ, 13 Ocak Salı günü ekranda olacak.
İşte, ilk bölüm tanıtımı...