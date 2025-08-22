Abone ol: Google News

Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inden mutlu aile pozu geldi! İşte beğeni toplayan o kare...

Ünlü oyuncu Kenan Çoban sosyal medya hesabından eşi ve çocuğu ile bir kare paylaştı. Kenan Çoban'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte o kare...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 11:31
Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inden mutlu aile pozu geldi! İşte beğeni toplayan o kare...

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden "Abdülhey" rolüyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, yıllar sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Dizide canlandırdığı karakter ile hafızalara kazınan Kenan Çoban sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Şimdilerde Mehmed: Fetihler Sultanı isimli dizide Malkoçoğlu Bali Bey karakterine hayat veren Kenan Çoban eşi ve çocuğu ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte verdiği bir pozu yayımlayan Kenan Çoban'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o kare;

Medya Haberleri