Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'inden mutlu aile pozu geldi! İşte beğeni toplayan o kare... Ünlü oyuncu Kenan Çoban sosyal medya hesabından eşi ve çocuğu ile bir kare paylaştı. Kenan Çoban'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte o kare...