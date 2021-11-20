Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını seslendiren isimler! Meğer Polat Alemdar'ın sesi iki kez değişmiş...

Kurtlar Vadisi'nin oyuncularını seslendiren isimler! Meğer Polat Alemdar'ın sesi iki kez değişmiş...

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde bazı oyuncular kendi sesleriyle, bazı oyuncular ise dublajla izleyici karşısına çıktı. Peki Kurtlar Vadisi'nin yıldızlarını kimler seslendirdi?

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Perşembe akşamlarının efsanesi olan Kurtlar Vadisi, o kadar sevildi ki karakterleri, sözleri yıllarca söylendi ve söylenmeye de devam ediyor.

Oyuncu kadrosuyla da büyük ilgi gören dizide bazı oyuncuların kendi sesiyle bazılarının ise dublajla oynadığı biliniyor. Peki Kurtlar Vadisi'nin yıldızlarını seslendiren isimleri biliyor muyuz? Gelin hep birlikte bakalım...

NECATİ ŞAŞMAZ - ARDA ESEN - UMUT TABAK

Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, yıllarca Polat Alemdar karakterine hayat verdi.

Polat Alemdar karakterini, dizinin ilk sezonunda Arda Esen seslendiriyordu. Ancak Arda Esen, askere gidince ikinci sezondan itibaren Umut Tabak seslendirmeye başladı.

Dizinin müdavimleri, Umut Tabak'ın sesini Necati Şaşmaz'a daha uyumlu buldu.

ERHAN UFAK - KENAN ÇOBAN - KADİR ÇERMİK

Kurtlar Vadisi'ndeki bu detay eminim ki sizi çok şaşırtacak.

Dizinin güldüren yüzü Güllü Erhan ve Abdülhey Çoban karakterlerini yıllarca Kadir Çermik seslendirdi. Evet yanlış duymadınız, ses tonları çok farklı olsa da gerçek bu.

SERAY SEVER - FUNDA OSKAY

Rol aldığı yapımlarda genelde kendi sesini kullanmayı tercih eden Seray Sever, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı bölümler boyunca dublaj kullandı.

Yani dizide, Sever'in dizide hayat verdiği Derya Çakır karakterini seslendiren isim Funda Oskay'dı.

RACİ ŞAŞMAZ - MURAT ŞEN

Başarılı dublaj sanatçısı Murat Şen, ilk 3 bölümde Ali Candan karakterine hayat veren Raci Şaşmaz'ı seslendirdi.

Murat Şen ile Raci Şaşmaz'ın sesi, izleyiciler tarafından oldukça uyumlu bulunmuştu.

TAYFUN SAV - HAKAN AKIN

Tayfun Sav'ın hayat verdiği Mithat karakteri, 56. bölümde ortaya çıkmıştı ve Sav, bu bölümde rolü kendi sesiyle oynamıştı.

Ancak daha sonra Mithat karakterini Hakan Akın seslendirmeye başladı.

ŞIVGA GEREZ - YEŞİM CEREN BOZOĞLU

Polat Alemdar'ın düşmanlarının akıl hocası, Cerrahpaşalıların ablası karakteri oldukça etkiliydi dizide.

Karaktere hayat veren Şıvga Gerez'i oynadığı bölümler boyunca Yeşim Ceren Bozoğlu seslendirdi.

ABİDİN YEREBAKAN - SİNAN DİVRİK

Dizinin ilk sezonunda Çapsız Abdin karakterini Sinan Divrik seslendirdi. Ancak Abidin Yerebakan, ikinci sezondan itibaren kendi sesini kullanmaya karar verdi.

MEHMET ÖZCAN VARAYLI - FARUK AKGÖREN

Dizinin gidişatını değiştiren karakterlerden biri Cerrahpaşalı Halit karakteriydi. Mehmet Özcan Varaylı'yı, dizide oynadığı süre boyunca Faruk Akgören seslendirdi.

SİNEM BAYER - HÜMAY GÜLDAĞ

Vadi'nin ağır toplarından olan Esther Hirch karakterine Sinem Bayer hayat verdi. Bayer'i, dizide oynadığı bölümler boyunca Hümay Güldağ seslendirdi.

SEVER MUTLU - İSKENDER BAĞCILAR

Dizide Kirkor Terzioğlu karakterine hayat veren Server Mutlu'yu, dublajın usta isimlerinden İskender Bağcılar seslendirdi.