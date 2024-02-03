Kurtlar Vadisi’nin Ştandart Kazım’ıydı son hali görenleri şaşırttı! Kazım Çarman’a yıllar yaramış… Bir dönemin sevilen dizisi Kurtar Vadisi’nde Ştandart Kazım olarak hafızalara kazınmıştı. Kazım Çarman’ın seneler sonraki halini görenler Ştandart Kazım’a ne olmuş diyor. İşte, Kazım Çarman’ın son hali…

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Kurtar Vadisi yayınlandığı dönemde de sonrasın da seyircilerinin vazgeçilmezi olmuştu. İzleyicilerin unutamadığı birçok karaktere sahip olan Kurtlar Vadisi adeta bir kült haline gelmiş durumda.

Dizideki Ştandart Kazım karakteriyle hafızlara kazınan Kazım Çarman uzun bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Kazım Çarman, ekranlardan uzak kalmasının ardından değişimi ile gündem oldu.

1973 yılında Kahramanmaraş'da doğan Kazım Çarman, ailesiyle birlikte 5 yaşında İsviçre'ye taşındı. Şu an hâlâ İsviçre'de ikamet ediyor.

Çarman, oyunculuğunun yanında NATO'nun güvenlik bölümünde çalışarak, önemli devlet başkanları başta olmak üzere politikacı ve sanatçılara yakın koruma hizmeti verdi.

2007 yılında "Kazım" karakteri ile Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle seyircisiyle buluşan Çarman, dizide uzun süre yer aldı.

Dizide dövüş kareografileri başta olmak üzere birçok alanda düzenlemeler yapmış ve büyük başarı elde etmiştir.

İşte, Kazım Çarman’nın yıllar yaramış dedirten son hali…