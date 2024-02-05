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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Kuruluş Osman'a transfer oldu! İşte o isim...

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Kuruluş Osman'a transfer oldu! İşte o isim... Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.