Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Kuruluş Osman'a transfer oldu! İşte o isim...

ATV ekranlarının popüler dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan yeni oyuncu dikkatleri üzerine çekti.
Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği Kuruluş Osman'ın kadrosunda Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer, Emre Bey, Mirza Bahattin Doğan, Gökhan Atalay, Çağrı Şensoy ve Yiğit Uçan gibi isimler yer alıyor.
Her Çarşamba yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni oyuncular dahil oluyor.
Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol alan Ebru Kocaağa, Kuruluş Osman dizisine dahil oldu.
Ebru Kocaağa, Kuruluş Osman dizisine 142. bölümde Olivia karakteri ile dahil oldu. Holofira’nın teyzesi olan Olivia’nın gelişi ile yeni olayların kapıları aralanacak gibi duruyor.
Ebru Kocaağa'nın diziye dahil olmasının ardından dizinin sıkı takipçileri yeni bölümü iple çekmeye başladı.
Ebru Kocaağa kariyerinde Kuzey Rüzgarı, Dur Yolcu, Kişiliksiz, N'apcaz Şimdi ve Nizama Adanmış Ruhlar gibi projelerde yer almıştır.
Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Ebru Kocaağa özellikle Acı Hayat dizisindeki Filiz ve Kurtlar Vadisi Pusu'daki Dicle karakteri ile hafızalarda yer edinmiştir.