Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni bölüm bu akşam mı? 29 Ekim ATV yayın akışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuruluş Orhan dizisi için nefesler tutuldu! Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu yapım, güçlü kadrosuyla çekiyor.

Dizide Osmanlı’nın yükseliş döneminin kahramanı Orhan Bey’e ise başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.

Tarihi dizilerin tutkunları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Orhan’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

İzleyiciler, “Kuruluş Orhan ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?” ve “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte ATV yayın akışı

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor.

“Kuruluş Osman” dizisinin devamı niteliğindeki yapım, Orhan Bey’in hikayesini destansı bir dille ekrana taşıyacak.

Yapımını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı dizide Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi karakteriyle başrolde izleyici karşısına çıkacak. Tarihi atmosferi, güçlü prodüksiyonu ve savaş sahneleriyle dikkat çeken yapım, Osmanlı’nın beylikten devlete dönüşüm sürecini, Bursa’nın fethini ve Moğollarla yapılan mücadeleleri ekrana taşıyacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

22:30 - Kuruluş Orhan

01:30 - Kuruluş Orhan

04:00 - Kardeşlerim