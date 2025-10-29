Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? Yeni bölüm bu akşam mı? 29 Ekim ATV yayın akışı

- Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim Çarşamba akşamı ATV'de izleyiciyle buluşacak.
- Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi karakterini canlandıracak ve dizi, Osmanlı'nın beylikten devlete geçiş sürecini ele alacak.
- Yapımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizi, tarihi atmosferi ve savaş sahneleriyle dikkat çekiyor.
Kuruluş Orhan dizisi için nefesler tutuldu! Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait olan, yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu yapım, güçlü kadrosuyla çekiyor.
Dizide Osmanlı’nın yükseliş döneminin kahramanı Orhan Bey’e ise başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu hayat veriyor.
Tarihi dizilerin tutkunları tarafından büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Orhan’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
İzleyiciler, “Kuruluş Orhan ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?” ve “Bu akşam yeni bölüm var mı?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte ATV yayın akışı
KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
ATV’nin merakla beklenen yeni dizisi Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşuyor.
“Kuruluş Osman” dizisinin devamı niteliğindeki yapım, Orhan Bey’in hikayesini destansı bir dille ekrana taşıyacak.
Yapımını ve senaryosunu Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in yaptığı dizide Mert Yazıcıoğlu, Orhan Gazi karakteriyle başrolde izleyici karşısına çıkacak. Tarihi atmosferi, güçlü prodüksiyonu ve savaş sahneleriyle dikkat çeken yapım, Osmanlı’nın beylikten devlete dönüşüm sürecini, Bursa’nın fethini ve Moğollarla yapılan mücadeleleri ekrana taşıyacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Gözleri Karadeniz
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
22:30 - Kuruluş Orhan
01:30 - Kuruluş Orhan
04:00 - Kardeşlerim