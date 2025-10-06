Kuruluş Orhan'dan ilk fragman: İşte Orhan Bey! "Cümle cihan'a selam olsun, biz geldik"

ATV'nin 7. sezonu ile ekranda olacak dizisi Kuruluş Osman, Orhan dönemine geçti.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği 'Kuruluş Orhan' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Fragman, görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve oyuncu kadrosuyla sosyal medyaya damga vurdu.

Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Marabet, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da rol aldı.

Yakında seyirciyle buluşacak olan Kuruluş Orhan, yeni sezonda da ATV ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.

İşte, ilk fragman...