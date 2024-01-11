Kuruluş Osman 144. bölüm fragman: Nabızlar yükseliyor "Ne ezanımız susar ne sancağımız iner" Her Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, dün akşam izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın neler olacak neler...

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ensonhaber.com

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba akşamı izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşatıyor.

Metin Günay'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla ön plana çıkan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini izleyicilere tüm heyecanıyla aktarıyor.

Dün akşam yayınlanan bölümüyle adeta reytingleri silip süpüren diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Osman Bey’in kuracağı devletin ayak sesleri başlıyor…

Yeni bölümde neler olacak?

Osman Bey artık müstakil bir devlet oldu ve bu haber bütün uçlara yayıldı. Ancak, bu sevinçli haberin ardından uçlarda yeni bir tehdit belirdi.

İlhanlı Devleti'nin güçlü emirlerinden Görklü Han'ın Uçlar'a geldi. Görklü Han'ın hedefi, Bizans Prensesi ile evlenmek ve böylece Bizans ve İlhanlı ilişkilerini güçlendirmekti. Ancak, bu evliliğin gerçekleşmesi halinde, Uçlardaki Türkler için büyük bir tehlike ortaya çıkacaktı.

Osman Bey, Görklü Han'ın açıkça düşmanlık ilan etmesi üzerine tehlikeye karşı stratejisini oluşturdu. Osman Bey, bu evliliği engelleyebilecek mi?

İşte Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı